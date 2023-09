Ufficiale: João Cancelo è un nuovo calciatore del Barcellona

Dopo pochi minuti l’annuncio di João Félix, il Barcellona replica ed annuncia un nuovo colpo di mercato: è stato infatti prelevato in prestito dal Manchester City il terzino João Cancelo.

Questo il comunicato apparso sul sito web dei catalani: “Cancelo, nuovo acquisto dell’FC Barcelona. Il club ha raggiunto un accordo con il Manchester City per il prestito del terzino destro portoghese, fino al 30 giugno 2024. Non è prevista l’opzione di riscatto“.

Come avvenuto in occasione dell’ufficializzazione di João Félix, il club poi ci tiene a sottolineare, anche in questo caso, quanto abbia inciso la volontà del calciatore a vestire la maglia dei catalani: “Il Club esprime pubblicamente la propria gratitudine al giocatore per lo sforzo economico compiuto e per il suo desiderio di vestire la maglia del Barça“.

Foto: Facebook Barcellona