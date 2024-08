Ufficiale: Joan Jordan è un nuovo giocatore del Deportivo Alavés

Il Siviglia ufficializza la cessione di Joan Jordan al Deportivo Alavés: “Il Siviglia FC e l’Alavés hanno raggiunto un accordo per il prestito, per una stagione, del centrocampista Joan Jordán . Il giocatore catalano, arrivato all’entità Nervionense nella stagione 2019/20, ha giocato 198 partite con la maglia biancorossa divise tra 136 in LALIGA EA SPORTS, 21 in Copa del Rey, 21 in UEFA Champions League, 18 in UEFA Europa League e 2 Supercoppe Europee, vincendo due titoli di UEFA Europa League. In assenza di visita medica, parte in prestito per una stagione. Pertanto, il Sevilla FC augura a Joan Jordán buona fortuna in questa nuova fase”.

Foto: instagram Deportivo Alavés