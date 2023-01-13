Ultimo aggiornamento: venerdi' 13 gennaio 2023 11:48

Ufficiale: Jesé Rodriguez risolve con l’Ankaragucu

13.01.2023 | 11:48

L’ex Real Madrid Jesé Rodriguez conclude anticipatamente la sua avventura in Turchia. Ufficiale infatti la risoluzione contrattuale con l’Ankaragucu:

Foto: Instagram Ankaragocu