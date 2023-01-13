Ufficiale: Jesé Rodriguez risolve con l’Ankaragucu
13.01.2023 | 11:48
L’ex Real Madrid Jesé Rodriguez conclude anticipatamente la sua avventura in Turchia. Ufficiale infatti la risoluzione contrattuale con l’Ankaragucu:
Kulübümüz ile Jesé Rodríguez arasındaki sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmesi konusunda mutabakata varılmıştır.
Jesé Rodríguez’e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz. pic.twitter.com/2PwqcKfjSE
— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 13, 2023
Foto: Instagram Ankaragocu