Ufficiale: Jeremy Sarmiento in prestito dal Brighton all’Ipswich Town

Con un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Brighton fa sapere che: “Il calciatore Jeremy Sarmiento, di nazionalità ecuadoriana e 21 anni, si è unito in prestito al club Ipswich Town, attualmente impegnato nella lotta per la promozione nella Championship, per il resto della stagione. Il centrocampista ha trascorso la prima metà della stagione con il West Bromwich Albion, totalizzando 21 presenze, di cui sette da titolare, e segnando due gol”. Il direttore tecnico, David Weir, ha dichiarato: “Questa è una mossa positiva per lo sviluppo di Jeremy. Gli auguriamo ogni successo a Ipswich e non vediamo l’ora di seguire i suoi progressi nella seconda metà della stagione.”

Foto: Instagram Sarmiento