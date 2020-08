Ufficiale: Jeremy Ngakia al Watford

Dopo essersi svincolato dal West Ham, Jeremy Ngakia ha firmato per il Watford. Lo annuncia il sito ufficiale degli Hornets:

“Gli Hornets sono lieti di confermare la firma del terzino destro Jeremy Ngakia. Il prodotto dell’accademia del West Ham United ha fatto cinque partite di Premier League la scorsa stagione. Con il suo contratto scaduto questa estate al London Stadium, il 19enne ha firmato un contratto a tempo indeterminato con gli Hornets e si unirà alla squadra per l’allenamento pre-campionato la prossima settimana “.

“I’m a pacey, skilful, attacking full-back and I’m good defensively as well. I hope that I’m involved as much as possible and can help the team no matter what, I’m going to give it my all with every opportunity I get.”

