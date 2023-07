Ufficiale: Jean Lucas lascia il Monaco e torna in Brasile. È un nuovo calciatore del Santos

Jean Lucas lascia il Monaco e torna in Brasile. Il 25enne brasiliano, che nell’ultima stagione ha collezionato appena 6 presenze in prima squadra col club del Principato. Per lui adesso è tempo di vestire la maglia del Santos.

Foto: Instagram Santos