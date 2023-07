Ufficiale: Jean Lucas in prestito dal Monaco al Santos

Arrivato all’AS Monaco nel 2021 dopo essere salito alle luci della ribalta con l’Olympique Lyonnais, il 25enne Jean Lucas è apparso solo sei volte in Ligue 1 la scorsa stagione. Il centrocampista brasiliano non è più entrato nei piani della squadra del Principato. I loro dirigenti hanno quindi voluto cederlo in prestito e, come previsto, il giocatore sta tornando in patria in Brasile. L’AS Monaco comunica il trasferimento di Jean Lucas, 25enne centrocampista brasiliano, al Santos Futebol Club, formazione storica del campionato brasiliano. Si legge nella nota ufficiale che lo annuncia che “L’AS Monaco gli augura ogni successo per il resto della sua carriera”.

foto twitter oltv