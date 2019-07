Ufficiale: Jay Rodriguez è il nuovo attaccante del Burnley

Torna a casa Jay Rodriguez, attaccante ex Southampton e West Bromwich Albion. Un salto, quello compiuto dall’esperto calciatore inglese dalla Championship della passata stagione alla Premier League con il Burnley. Ad annunciarlo è proprio il club inglese attraverso il proprio canale Twitter. Jay Rodriguez fa così il suo ritorno nella squadra inglese in cui aveva già militato nel settore giovanile ed esordito tra i pro. Il 29enne è costato oltre 10 milioni di sterline al Burnley, società con la quale ha firmato per i prossimi due anni.