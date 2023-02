Ufficiale: Javi Gracia è il nuovo allenatore del Leeds United

Il Leeds United ha scelto il suo nuovo allenatore: sarà Javi Gracia. Il club inglese ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il tecnico spagnolo. Di seguito il comunicato del club inglese: “Il Leeds United è lieto di annunciare che il club ha concordato i termini con Javi Gracia per diventare il capo allenatore della prima squadra maschile, soggetto all’ottenimento di un permesso di lavoro. Il tecnico cinquantaduenne ha concordato un contratto flessibile a Elland Road.

Nata in Spagna, Gracia ha avuto una carriera di successo con le maglie di Valladolid, Real Sociedad, Villarreal e Cordoba. Da quando si è ritirato per concedersi alla carriera da allenatore, il tecnico ha allenato squadre in Europa tra cui Osasuna, Malaga, Watford e Valencia.

Non estraneo al calcio inglese, Gracia ha sostituito Marco Silva al Watford nel gennaio 2018, con il club a cinque punti sopra la drop zone. Ha continuato ad aiutare il club a garantire il loro status di Premier League con partite di ricambio, mentre finivano 14°, otto punti sopra i posti di retrocessione. Nella sua prima stagione completa a capo a Vicarage Road, è stato nominato Manager del mese nell’agosto 2019 e ha guidato gli Hornets all’undicesimo posto, il loro più alto di sempre in Premier League. Ha anche portato il club alla finale di FA Cup 2019, solo per la seconda volta nella storia del club. Ancora molto popolare tra la base di fan del Watford, Gracia è stato sollevato dai suoi doveri solo quattro partite nella stagione 2019/20, nonostante il successo della campagna precedente. Dopo il suo periodo in Inghilterra, ha preso il posto della squadra della Liga Valencia, mentre più recentemente ha sostituito Xavi ad Al Sadd, dopo il suo trasferimento all’FC Barcelona, aiutandoli a vincere la Qatar Stars League.

Il club spera che la prima partita di Gracia in carica dei Whites sarà lo scontro di Premier League di sabato contro il Southampton a Elland Road, soggetto all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di lavoro”.

Foto: Instagram Leeds