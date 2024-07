Ufficiale: Januzaj lascia il Siviglia e va al Las Palmas

Adnan Januzaj (Bruxelles, Belgio, 02/05/1995) arriva al Las Palmas, in prestito, previo accordo con il Sevilla FC e il giocatore, fino al 30 giugno 2025. Januzaj ha iniziato la sua carriera professionistica al Manchester United, dove ha esordito nel 2013. Successivamente è stato ceduto in prestito al Borussia Dortmund durante la stagione 2015/16 e, nella stagione 2016/17, è stato ceduto in prestito al Sunderland. Nel 2017, Adnan Januzaj è passato al campionato spagnolo, firmando per la Real Sociedad fino al 2022, dove ha giocato un totale di 132 partite. Nella stagione 2022/23, il giocatore firma per il Sevilla FC dove è rimasto fino ad oggi. Inoltre, Januzaj ha debuttato con la nazionale belga nel 2014, rappresentando il suo paese ai Mondiali 2014 e 2018, dove il Belgio ha vinto la medaglia di bronzo.

