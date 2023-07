Ufficiale: Jamie Leweling in prestito dall’Union allo Stoccarda

L’esterno destro 22nne Jamie Lewelling va in prestito dall’Union Berlino allo Stoccarda. Con la squadra della capitale ha collezionato la scorsa stagione 25 presenze siglando 1 gol e servendo 1 assist. Capace di giostrare non solo sulla fascia ma anche da seconda punta, ha esordito con varie rappresentative giovanili tedesche. L’annuncio sui canali ufficiali dello Stoccarda: “ll VfB ha firmato un prestito stagionale per il 22enne attaccante Jamie Leweling dell’Union Berlin. Leweling ha imparato il mestiere nelle giovanili dell’1. FC Nürnberg e del Greuther Fürth, dove si è affermato come giocatore della Bundesliga. Il dieci volte nazionale tedesco Under 21 è passato all’Union Berlin la scorsa stagione, collezionando 16 presenze in Bundesliga, sette in UEFA Europa League e due in Coppa di Germania. Ad oggi ha collezionato 49 presenze nella massima serie (sei gol e tre assist) e 46 presenze in seconda divisione (quattro gol, tre assist)”. Il direttore sportivo del VfB Fabian Wohlgemuth: “Jamie può giocare in diverse posizioni. Ha acquisito esperienza in Bundesliga e ha mostrato le sue qualità al Fürth e all’Union Berlin. Le sue abilità calcistiche e lo stile di gioco instancabile fanno di Jamie una buona aggiunta al nostro attacco”.

Foto: Sito Stoccarda