Ufficiale: Jakub Blaszczykowski lascia il calcio giocato

L’ex giocatore del Borussia Dortmund e della Fiorentina Jakub Blaszczykowski appende gli scarpini al chiodo. A dare l’annuncio è stato lo stesso giocatore polacco tramite Instagram: “Cari tifosi, ogni percorso ha una fine… Grazie mille per il grande sostegno che ho ricevuto in ogni momento. Ne è valsa la pena giocare e fare sacrifici per tutti voi. Non è stata una decisione facile quella di porre fine alla mia carriera” ha scritto Blaszczykowski.

Foto: Twitter Wolfsburg