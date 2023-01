Ufficiale: Jajalo firma con il Venezia

Venezia e Udinese concludono l’accordo per il passaggio di Mato Jajalo alla squadra veneta. Questo il comunicato ufficiale bianconero: “Udinese Calcio comunica la cessione a titolo definitivo al Venezia FC di Mato Jajalo, in bianconero nelle ultime tre stagioni e mezzo.Da parte del Club i migliori auguri per il proseguimento di carriera e il ringraziamento per la professionalità sempre dimostrata”.

Grazie Mato!

In bocca al lupo per la nuova avventura! Thank you, Mato!

Wishing you the best of luck for the future! ⚪⚫ #AlèUdin #ForzaUdinese #Udinese #Jajalo pic.twitter.com/FkkCFouKZZ — Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 10, 2023

Foto: profilo Twitter ufficiale Udinese