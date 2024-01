Ufficiale: Jagiello è dello Spezia fino al termine della stagione

“Nuovo rinforzo in casa Spezia! Spezia Calcio comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Genoa CFC, le prestazioni sportive del calciatore polacco Filip Jagiełło. Classe 1997, centrocampista dotato di ottima corsa e buona qualità, Jagiełło cresce nella squadra della sua città, per poi trasferirsi in Italia, al Genoa, nella stagione 2019/20, durante la quale debutterà in Serie A totalizzando 11 presenze. Corsa, qualità tecnica, esperienza e visione di gioco: a 26 anni Filip Jagiełło è pronto ad affrontare la nuova sfida con indosso la maglia bianca numero 97! Benvenuto Filip! ” – si legge nel comunicato apparso poco fa sui canali ufficiali dello Spezia. Filip Jagiello arriva in prestito fino al termine della stagione.

Foto: Instagram Spezia Calcio