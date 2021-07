Ufficiale: Jadon Sancho è del Manchester United

Lo aveva annunciato anche il ceo del Borussia Dortmund, Watzke, e adesso anche il Manchester United annuncia Jadon Sancho. Ecco il comunicato del club inglese: “Man Utd è lieto di annunciare di aver raggiunto un accordo di principio per il trasferimento di Sancho. La firma è soggetta a condizioni contrattuali e a una visita medica, che sarà completata dopo la partecipazione di Jadon agli Europei”.

We have agreed a deal in principle for the transfer of Jadon Sancho to United! ⚪⚫#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 1, 2021