Ufficiale: Iwata è un nuovo calciatore del Celtic

Il Celtic si aggiudica il classe ’97 Tomoki Iwata, si tratta di un mediano adattabile come terzino o difensore centrale. Prelevato dagli Yokohama F. Marinos, l’operazione prevede un prestito con obbligo di riscatto. Questo il tweet ufficiale:

🆕✍️ #WelcomeTomoki

We are delighted to announce the signing of current J-League Player of the Year and Japanese international Tomoki Iwata.

Welcome to #CelticFC, Tomoki! 🍀🇯🇵

— Celtic Football Club (@CelticFC) December 30, 2022