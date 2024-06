Ufficiale: Ivan Cordoba lascia la dirigenza del Venezia

Ivan Ramiro Cordoba dà l’addio al Venezia. Dopo oltre tre anni da dirigente (e socio) della società lagunare, l’ex difensore colombiano dell’Inter ha annunciato sui suoi social di essere in procinto di lasciare i veneti.

Ecco quanto ha scritto lo stesso Cordoba sui suoi profili social: “Ripongo i miei più sinceri ringraziamenti al Presidente Duncan Niederauer per la fiducia che ha riposto in me tre anni fa, nell’inverno del 2021, permettendomi di entrare a far parte del Consiglio di un club prestigioso come il Venezia. Prosegue e conclude Cordoba: “È stato un periodo bellissimo, di grande crescita personale, durante il quale abbiamo attraversato momenti più e meno belli. Lascio, comunque, con la gioia di aver raggiunto un grande risultato come la promozione in Serie A e aver conquistato la finale con la squadra Primavera. Rinnovo i miei ringraziamenti al Presidente, alla squadra, allo staff tecnico e alla società intera. Ringrazio, inoltre, il Sindaco e tutte le istituzioni che ci hanno sostenuto in questo percorso e, naturalmente, i magnifici tifosi che sono sempre stati al nostro fianco. Sempre e comunque, forza Venezia! Con affetto, Iván Ramiro Córdoba”.

Foto: twitter Venezia