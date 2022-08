Islam Slimani fa ritorno in Francia, dove vanta 48 presenze e 13 gol, ed è ufficialmente un nuovo calciatore del Brest. Il parametro zero lascia il club portoghese, lo Sporting Lisbona, dopo appena 4 reti in 12 apparizioni.

L’attaccante algerino, che indosserà la maglia numero 13, ha firmato un contratto di un anno con l’opzione di rinnovo per un’altra stagione.

Foto: Twitter Brest