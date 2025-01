Ufficiale: Irvin Cardona torna al Saint-Etienne

In casa Saint-Etienne è stato ufficializzato un dolce ritorno. Il club, infatti, ha annunciato l’arrivo di Irvin Cardona che, dopo aver interrotto il suo prestito all’Augsburg, insieme all’Espanyol ha deciso di scegliere il club francese come prossima tappa. Un prestito che durerà sei mesi e che è stato annunciato dalla società tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito e tramite i social. A tornare, dunque, è uno dei giocatori che trascinarono il Saint-Etienne verso la promozione, con un totale di 10 reti e 3 assist in 22 presenze.

FOTO: Instagram Cardona