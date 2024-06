Ufficiale: Iroegbunam è un nuovo giocatore dell’Everton

Tim Iroegbunam è un nuovo giocatore dell’Everton. Il centrocampista ventenne ha firmato un contratto fino al 2027, lo ha comunicato la stessa società con una nota sul proprio sito:

“Tim Iroegbunam ha firmato per l’Everton dall’Aston Villa per una cifra non rivelata, il 20enne centrocampista centrale ha accettato un contratto triennale fino alla fine di giugno 2027. L’entusiasmante nazionale giovanile inglese diventa il primo acquisto estivo dei Blues e si unirà ai suoi nuovi compagni di squadra quando la squadra di Sean Dyche tornerà a Finch Farm per l’inizio della pre-stagione il mese prossimo.”

Foto: instagram Everton