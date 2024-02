Ufficiale: Irlanda, O’Shea nominato ct ad interim fino ad aprile

Ufficiale la notizia della decisione della nazionale irlandese di nominare l’ex leggenda del Manchester United John O’Shea come nuovo commissario tecnico fino al prossimo aprile. Sarà lui, affiancato da Paddy McCarthy, vice allenatore del Crystal Palace, a guidare la squadra nelle amichevoli di marzo contro Belgio e Svizzera. Rinviata dunque tra tre la scelta sul commissario tecnico che siederà sulla panchina in vista delle qualificazioni al prossimo Mondiale. Di seguito le parole di O’Shea: “Sono felice di tornare nello staff tecnico della Nazionale maschile come allenatore per queste due amichevoli contro Belgio e Svizzera. Sarà un onore incredibile guidare la squadra alla finestra internazionale di marzo. Come tutti sapranno, ho sempre avuto un immenso orgoglio nel rappresentare il mio paese, sia durante la mia carriera da giocatore che molto recentemente, come parte dello staff tecnico. per la Nazionale Maggiore Maschile e per l’Under 21.”

