Ufficiale: Irlanda, addio al ct Kenny dopo la mancata qualificazione a Euro2024

Dopo il mancato l’accesso a Euro 2024, la Repubblica d’Irlanda cambia il commissario tecnico: è addio con Stephen Kenny. Nella nota diramata dai canali federali irlandesi si legge: “Il board e tutta la FAI ringraziano sinceramente Stephen e il suo staff per il duro lavoro, la professionalità e per essersi spesi appieno per il team, per i tifosi, per il calcio del paese. Auguriamo ogni successo per il futuro”.

Foto: Twitter Irlanda