Poche ore dopo l’esonero del tecnico Gary O’Neil, il Bournemouth ha annunciato l’ingaggio di Andoni Iraola come nuovo allenatore della squadra. Il tecnico spagnolo ha firmato un contratto per i prossimi due anni. Iraola proviene dal Rayo Vallecano che ha allenato dal 2020, riportandolo in Prima divisione.

Foto: Instagram Bournemouth