Ufficiale: Ipswich Town, arriva Muric dal Burnley

L’Ipswich Town ha annunciato, tramite un comunicato diffuso sul proprio sito ufficiale, di aver raggiunto l’accordo circa il trasferimento di Arijanet Muric, portiere classe ’98, dal Burnley. Di seguito il comunicato del club:

“Il Club è lieto di annunciare l’ingaggio di Arijanet Muric per una cifra non resa nota.Il portiere, noto come Aro, si unisce ai Blues dal Burnley, firmando un contratto quadriennale al Portman Road e diventando il quinto acquisto estivo del Town.Il venticinquenne, nato in Svizzera e che ha rappresentato il Kosovo 38 volte a livello internazionale, ha avuto un ruolo importante nella promozione del Burnley in Premier League durante la stagione 2022/23, prima di scendere in campo 10 volte per i Clarets nella massima serie la scorsa stagione.Dopo aver iniziato la sua carriera professionistica con il Manchester City, ha trascorso periodi in prestito al NAC Breda, al Nottingham Forest, al Girona, al Willem II e all’Adana Demirspor, prima di unirsi al Burnley e collezionare un totale di 55 presenze durante la sua permanenza al Turf Moor”.

Foto: Instagram Ipswich Town