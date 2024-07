Ufficiale: Ipswich, arriva Liam Delap dal Manchester City

L’Ipswich Town ha annunciato, tramite un comunicato diffuso attraverso i propri canali, di aver raggiunto l’accordo circa il trasferimento di Liam Delap, attaccante classe 2003, dal Manchester City. L’attaccante ha firmato un contratto che lo legherà al club inglese fino al 2029. Di seguito la nota del club: “Ipswich Town ha completato l’acquisto di Liam Delap dal Manchester City per una cifra non resa nota. Liam, che ha militato nel City in Premier League, Champions League e FA Cup, ha trascorso la scorsa stagione con l’Hull City in Championship, segnando otto gol in 32 presenze. In precedenza aveva giocato in prestito allo Stoke City e al Preston North End e ha rappresentato l’Inghilterra Under 21 in cinque occasioni, segnando al suo debutto in trasferta in Lussemburgo lo scorso settembre”.

Foto: Instagram Ipswich Town