Ufficiale: Internacional Porto Alegre, arriva l’ex Siviglia Fernando. Pronto un contratto di due anni

Colpo dell’ultim’ora per il club brasiliano dell’Internacional Porto Alegre, che si è assicurato le prestazioni di Fernando, centrocampista classe’87 ex Siviglia che ha giocato nell’ultimo mese nel Vila Nova FC e che saluta dopo appena 6 presenze. Il 36enne si legherà per due per due stagioni all’Internacional, una volta superate le visite mediche. Questo il comunicato del club:

“Con esperienza nei principali centri del calcio europeo, il centrocampista è l’ennesimo rinforzo per il Clube do Povo per il 2024. Benvenuto, Polpo.”

Foto: Twitter Internacional