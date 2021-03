Con un comunicato ufficiale, la Lega Serie A ha reso nota la data in cui verrà recuperata la gara tra Inter e Sassuolo, valevole per la 9^ giornata di ritorno e non disputata in data 20 marzo 2021: le squadre scenderanno in campo allo Stadio San Siro mercoledì 7 aprile 2021, con inizio alle ore 18.45.

Foto: Twitter Serie A