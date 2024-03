Ufficiale: Inter Miami, risoluzione del contratto per il difensore Harvey Neville. Il comunicato

Dopo l’esonero della scorsa estate del tecnico Phil, ex storico difensore del Manchester United, l’Inter Miami ha comunicato di aver risolto il contratto di Harvey Neville, difensore e figlio dell’ex Red Devils. Il terzino inglese classe 2002 giocherà per il Portland, dove da gennaio l’allenatore è proprio suo padre. Il comunicato del club americano: “L’Inter Miami CF annuncia di aver concordato la risoluzione del contratto del difensore Harvey Neville. Neville, 21 anni, ha firmato per l’Inter Miami nell’agosto 2022 dopo essersi inizialmente unito al Club nel maggio 2021 con un contratto nell’Inter Miami CF II. Successivamente il difensore ha collezionato 15 presenze in tutte le competizioni tra la stagione 2022 e 2023 durante la sua carriera all’Inter Miami.”

Foto: Twitter Inter Miami