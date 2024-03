Ufficiale: Inter Miami, ceduto il centrocampista Jean Mota all’Esporte Clube Vitoria

Finisce qui l’avventura all’Inter Miami di Jean Mota. Dopo due stagioni in Major League Soccer, in cui ha messo insieme 53 presenze, tre gol e sette assist, il centrocampista carioca classe 93 fa ritorno in patria, più precisamente ai brasiliani dell’Esporte Clube Vitoria, formazione militante in massima divisione. Di seguito il comunicato ufficiale dell’Inter Miami:

“Vorremmo ringraziare Jean per la sua dedizione e il suo contributo durante il suo periodo all’Inter Miami e gli auguriamo ogni bene per questo prossimo passo della sua carriera mentre torna a casa in Brasile. – ha affermato il Chief Soccer Officer e Direttore Sportivo Chris Henderson – Questa mossa ci dà maggiore flessibilità per continuare a costruire la squadra che dovrà competere per vincere in questa stagione”.

Mota è l’ultimo dei calciatori che hanno lasciato l’Inter Miami in questo 2024 dopo DeAndre Yedlin, ceduto al Cincinnati, Gregore, trasferitosi al Botafogo, e Corentin Jean, attualmente svincolato. In entrata invece sono arrivati Luis Suarez in attacco, Julian Gressel e Federico Redondo a centrocampo e Nicolas Freire in difesa.”