Ufficiale: Inter, Ebay è il nuovo sponsor di manica. Ecco quanto verserà nelle casse nerazzurre

L‘Inter ha ufficializzato l’accordo con Ebay, che sarà il nuovo sponsor di manica del club, che ha trovato un’intesa biennale, con opzione di rinnovo per un anno in più, con il famoso sito di vendita e aste online.

Il marchio sarà indossato sulle magliette sia per le gare di campionato che di Champions League, anche per la squadra femminile.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Ebay verserà all’Inter una cifra sui 5 milioni di euro a stagione.

