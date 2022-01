Ufficiale: Inter, Colidio in prestito al Tigre

Movimento in uscita per un giovane dell’Inter che è stato ceduto in prestito al Tigre fino a giugno.

Questa la nota del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica il trasferimento del calciatore Facundo Colidio al Club Atletico Tigre: l’attaccante argentino viene ceduto a titolo temporaneo fino al 31 dicembre 2022”.

Foto: Logo Inter