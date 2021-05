Ufficiale: Iniesta rinnova col Vissel Kobe nel giorno del suo compleanno

Con un comunicato la squadra giapponese del Vissel Kobe ha annunciato una grande notizia per Andrés Iniesta, rinvia il suo ritiro e decide di regalarsi per il suo 37esimo compleanno il rinnovo di contratto. L’asso spagnolo ha cominciato la sua quarta stagione in Giappone e ha deciso di estendere l’accordo fino al 2023. Don Andrés, fra i più grandi centrocampisti di tutti i tempi, ha raccolto nel Paese del Sol Levante 77 presenze segnando 16 reti.

Foto: Twitter Vissel Kobe