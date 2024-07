Ufficiale: Inghilterra, Southgate si dimette

Gareth Southgate non è più il commissario tecnico dell’Inghilterra. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato, tramite una lunga lettera diffusa attraverso i canali ufficiali della nazionale inglese. Di seguito il comunicato dell’ex ct dell’Inghilterra:

“Da orgoglioso inglese, è stato l’onore della mia vita giocare per l’Inghilterra e allenare l’Inghilterra. Ha significato tutto per me e ho dato il massimo.

Ma è tempo di cambiare e di iniziare un nuovo capitolo. La finale di domenica a Berlino contro la Spagna è stata la mia ultima partita come allenatore dell’Inghilterra.

Sono entrato nella FA nel 2011, determinato a migliorare il calcio inglese. In quel periodo, inclusi gli otto anni come allenatore della nazionale maschile inglese, sono stato supportato da alcune persone brillanti che hanno i miei più sentiti ringraziamenti.

Non avrei potuto avere nessuno di meglio al mio fianco di Steve Holland. È uno degli allenatori più talentuosi della sua generazione ed è stato immenso.

Ho avuto il privilegio di guidare un folto gruppo di giocatori in 102 partite. Ognuno di loro è stato orgoglioso di indossare i tre leoni sulle proprie maglie e sono stati un onore per il loro paese in molti modi.

La squadra che abbiamo portato in Germania è piena di giovani talenti entusiasmanti e possono vincere il trofeo che tutti sogniamo. Sono così orgoglioso di loro e spero che sosterremo i giocatori e la squadra di St. George’s Park e la FA che si impegnano ogni giorno per migliorare il calcio inglese e che comprendono il potere che il calcio ha di guidare un cambiamento positivo. I miei ringraziamenti speciali vanno allo staff tecnico che ha fornito ai giocatori e a me un supporto incondizionato negli ultimi otto anni. Il loro duro lavoro e impegno mi hanno ispirato ogni giorno e sono così grato a loro, il brillante “team dietro il team”. Abbiamo i migliori tifosi del mondo e il loro supporto ha significato il mondo per me. Sono un tifoso dell’Inghilterra e lo sarò sempre.Non vedo l’ora di guardare e festeggiare mentre i giocatori continuano a creare ricordi più speciali e a connettere e ispirare la nazione come sappiamo che possono. Grazie, Inghilterra, per tutto”.

Foto: sito ufficiale England Football