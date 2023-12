Ufficiale: Inaki Williams rinnova fino al 2027 con l’Athletic Bilbao

L’Athletic Bilbao ha ufficializzato il rinnovo fino al 2027 di Inaki Williams, che ha rilasciato le seguenti parole al canale ufficiale del club: “È un onore poter continuare a giocare con mio fratello Nico Williams a San Mamés, il che rende felici i miei genitori. È un sogno diventato realtà e qualcosa per cui abbiamo lottato per tutta la vita. Spero di restare qui ancora per molti anni. È un messaggio per i ragazzi che vengono a giocare nell’Athletic”.

🔴 Sigue en directo la rueda de prensa de Iñaki Williams. 📺👉 https://t.co/lMqKOZZnKI#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/OJT7u94qf3 — Athletic Club (@AthleticClub) December 29, 2023

Foto: twitter Athletic