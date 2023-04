Ufficiale: Imolese penalizzata di 4 punti e retrocede in Serie D, a salvarsi è la Vis Pesaro

Il Tribunale Federale Nazionale ha emesso la sentenza sull’Imolese condannandola a 4 punti di penalizzazione più una multa. Il club sui social ha già annunciato che è pronta a fare il ricorso che implicherà uno spostamento dei playoff e playout di Serie C. Con l’attuale penalizzazione inflitta, il club di Imola scende in ultima posizione e dunque è relegata in Serie D. A salvarsi dunque è la Vis Pesaro che mettendosi l’Imolese a più di otto punti di distanza evita il playout.

La nota della FIGC: “Nei confronti della società Imolese Calcio 1919 Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda”.

Foto: Imolese logo Twitter