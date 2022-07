Imanol Garcìa de Albéniz è ufficialmente un calciatore dell’Eibar. Il terzino sinistro classe 2000 di proprietà dell’Athletic Club ha firmato in prestito. Questa la nota del club: “L’Eibar Sports Society e Athletic Club hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Imanol García de Albeniz, che giocherà per la squadra dell’armeria in questa stagione”

Foto: sito Eibar