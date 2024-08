Ufficiale: Iling Junior è un nuovo giocatore del Bologna

Iling Junior sarà un nuovo giocatore del Bologna. È giunta negli ultimi minuti l’ufficialità da parte del Bologna, che ha annunciato l’ingaggio del giocatore tramite un comunicato e due contenuti sui profili social. L’inglese arriva in prestito secco dall’Aston Villa, club che in questa sessione di mercato ne è diventata proprietario del cartellino per via dell’operazione che vi abbiamo ampiamente raccontato nelle scorse settimane, quella che ha portato Douglas Luiz alla Juventus.

Foto: Instagram Bologna