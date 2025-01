Ufficiale: Ilie è un nuovo giocatore del Catanzaro

Con un comunicato ufficiale, il Catanzaro ha reso noto che il classe 2003 Rares Ilie è un nuovo innesto in squadra. Il centrocampista rumeno arriva dal Nizza. Arriva in Francia nel 2022, da allora è stato prestato prima al Maccabi Tel-Aviv (8 partite nel 2022-23) e poi al Losanna (29 partite, 3 gol e 3 assist nel 2023-24), prima di fare ritorno in rossonero dove in questa stagione ha collezionato appena due presenze. Ora il prestito in Italia per farlo crescere e permettergli di avere un maggiore minutaggio.

Foto: Instagram Catanzaro