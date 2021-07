Il Wolverhampton, tramite il proprio profilo Twitter, ha annunciato di aver riscattato a titolo definitivo, Rayan Ait-Nouri dall’Angers. Il terzino classe 2001, ha convinto la squadra inglese ad investire su di lui dopo il buon rendimento nella scorsa stagione.

July 9, 2021