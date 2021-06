Ufficiale: il Wolverhampton ha ingaggiato il giovane Mosquera dall’Atletico Nacional

Il Wolverhampton ha annunciato il suo primo acquisto e viene dal Sud America. Si tratta del difensore centrale colombiano Yerson Mosquera che è stato prelevato a titolo definitivo dall’Atletico Nacional. Contratto quinquennale per la giovane promessa di 20 anni. La squadra di Premier League lo ha presentato così: “È un difensore centrale molto atletico, molto aggressivo, molto competitivo e ha una grande attitudine alla difesa: vuole difendere”.

