Ufficiale: il Wolverhampton esonera O’Neil. Il comunicato

Il comunicato del club:

“Gary O’Neil è arrivato al Molineux solo tre giorni prima dell’inizio della stagione 2023/24 di Premier League, affrontando una sfida importante e guidando con successo il Wolverhampton durante la campagna.

Nel suo primo anno alla guida della squadra, i Wolves hanno sconfitto il Manchester City e hanno ottenuto vittorie impressionanti contro Chelsea e Tottenham Hotspur, oltre a battere i rivali del West Bromwich Albion durante un cammino che li ha portati ai quarti di finale della FA Cup.

Il presidente Jeff Shi ha dichiarato: “Siamo molto grati a Gary per tutto il suo impegno, dedizione e duro lavoro durante il suo periodo al club, e auguriamo a lui e al suo team buona fortuna per il futuro.”

Questo annuncio arriva in un momento in cui la squadra sta riflettendo sulla sua stagione e sulle sue future scelte in panchina”.

Foto: X Wolverhampton