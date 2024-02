Ufficiale: il West Bromwich passa a Patel, imprenditore azionista anche del Bologna

Il West Bromwich Albion, club della Championship, la Serie B inglese, nelle scorse ore è stato acquistato dalla Bilkul Football WBA, LLC – una società posseduta dall’imprenditore Shilen Patel e da suo padre, il dottor Kiran C. Patel – che ha acquisito l’87,8% delle azioni della società inglese. L’acquisizione, che ha ricevuto l’approvazione dell’EFL all’inizio di questo mese, è stata completata mercoledì pomeriggio.

Shilel Patel, imprenditore statunitense con interessi nei campi di tecnologia, sanità, sport, immobiliare, finanza, cibo e bevande e numerosi altri settori in cinque continenti, è stato nominato presidente del club. Per lui si tratta della seconda esperienza nel mondo del calcio visto che detiene una quota di minoranza, dal 2014, anche del Bologna in Serie A.

Foto: logo West Bromwich