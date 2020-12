Ufficiale, il West Bromwich Albion esonera Slaven Bilic

Il West Bromwich Albion, 19esimo in Premier, ha reso pubblica la decisione di esonerare il tecnico Slaven Bilić.

Non è bastato il sorprendente pareggio di ieri sera all’Etihad contro il Manchester City per salvare la panchina dell’allenatore croato.

Questo il comunicato del club:

“Il West Bromwich Albion comunica che si separa dal tecnico Slaven Bilic.

Anche gli assistenti Dean Racunica, Danilo Butorovic e Julian Dicks hanno lasciato il club con effetto immediato.

I Baggies sono al 19esimo posto in Premier League con sette punti in 13 gare.

La società vuole ringraziare Slaven ed il suo staff per i loro sforzi nel raggiungimento della promozione la scorsa stagione e gli augura il meglio per il futuro.

Il club non farà ulteriori commenti sulla vicenda”.

Club statement: Slaven Bilić. — West Bromwich Albion (@WBA) December 16, 2020

Foto: Twitter WBA ufficiale