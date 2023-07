Ufficiale: il Werder Brema rinnova Marvin Ducksch sino al 2026

Il Werder Brema ha rinnovato il contratto a uno degli elementi cardine della sua squadra. Ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2026 l’attaccante tedesco 29nne Marvin Ducksch, 20 gol nella stagione 2020-21 in cadetteria e 12 l’anno scorso in Bundesliga. Questo l’annuncio del club: “È un affare concluso: Marvin Ducksch continuerà il suo viaggio con l’SV Werder Bremen. Il 29enne si sente a casa al wohninvest Weserstadion ed è felice di aver finalmente messo a tacere ogni voce sul suo futuro”. Ha dichiarato il giocatorea WERDER.TV. “Mi è sempre stato chiaro che volevo continuare a Werder”, “Il team ha sviluppato uno spirito fantastico negli ultimi due anni e sono solo contento di continuare a farne parte. Il Werder è sempre stata la mia priorità numero uno. Il rinnovo potrebbe aver richiesto un po’ di tempo, ma alla fine entrambe le parti sono felici. Non vedo l’ora di tornare a correre. Il fatto che mi senta a casa qui la dice lunga sul club”,Non devo viaggiare molto per vedere la mia famiglia e penso che qui possiamo davvero costruire qualcosa di speciale”. Riprende così il comunicato: “Marvin Ducksch ha sfruttato la pausa estiva per ricaricare le batterie a Maiorca. Tuttavia, i titoli sull’interesse per lui da parte di altri club hanno continuato a comparire. L’attaccante nato a Dortmund è felice di essere ora in grado di concentrarsi completamente sul calcio mentre iniziano i preparativi per la nuova stagione. . I due anni di Ducksch con SVW lo hanno visto conquistare la promozione in Bundesliga e godersi la sua migliore stagione di sempre a livello personale, ottenendo dodici gol e sette assist nel 2022/23. Dopo il periodo giovanile al Borussia Dortmund, il soggiorno al Werder diventerà il più lungo della sua carriera professionale”.

Foto: Sito Werder Brema