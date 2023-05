Il Werder Brema ha ufficializzato con una nota ufficiale sui propri account social, l’acquisto dell’ex Sampdoria Dawid Kownacki. L’attaccante arriva a parametro zero dal Fortuna Düsseldorf, squadra che milita in 2. Bundesliga. Con i blucerchiati il polacco ha giocato due stagione segnando 6 volte in 35 apparizioni.

Foto: Twitter Samp