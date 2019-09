Ufficiale: il Torino cede il giovane Belkheir alla Sanjoanense

Il Torino annuncia la cessione in prestito del 20enne attaccante Mouhamed Belkheir ai portoghesi della Sanjoanense, formazione militante nella terza categoria lusitana, quella che per noi sarebbe la Serie C. Questo il comunicato del club granata: “Il Torino Football Club comunica di aver ceduto a titolo temporaneo all’A.D. Sanjoanense Futebol SAD il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mouhamed Menaour Belkheir“.

Foto: sito ufficiale Torino