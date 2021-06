Ufficiale: il tecnico Zaffaroni lascia l’Albinoleffe

Ecco il comunicato dell’Albinoleffe che annuncia l’addio del tecnico Zaffaroni:



“U.C. AlbinoLeffe comunica che il tecnico della Prima Squadra Marco Zaffaroni ha scelto di non proseguire il proprio rapporto con la società seriana.

Al termine di un’emozionante annata conclusasi con la conquista della Semifinale Playoff di Serie C, il mister varesino si congeda così dai colori blucelesti.

La società ringrazia mister Zaffaroni, il vice-allenatore Simone Moretti e il preparatore atletico Andrea Curzi per la professionalità e serietà dimostrate e per i traguardi raggiunti alla guida della Prima Squadra.

Al tecnico Zaffaroni e al suo staff vanno i nostri auguri più sinceri per un futuro roseo e un grande in bocca al lupo per il prosieguo della loro carriera”.