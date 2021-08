Ufficiale: il talento Tzolis al Norwich

Il Norwich ha acquistato a titolo definitivo dal PAOK il giovanissimo Christos Tzolis. Classe 2002, l’esterno offensivo greco vanta già ben otto presenze con la nazionale ellenica, con cui ha già trovato la prima rete. È considerato uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico europeo.

Questo il tweet della sua ufficialità:

⚡️ We’re delighted to announce the signing of PAOK and Greece international winger Christos Tzolis!

🇬🇷 #WelcomeTzolis 🇬🇷

— Norwich City FC (@NorwichCityFC) August 12, 2021