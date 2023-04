Ufficiale: Casiraghi rinnova con il SudTirol fino al 2025

Il trequartista ha annunciato via social del club il rinnovo fino al 2025 con il SudTirol, ecco il comunicato ufficiale: “FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Daniele Casiraghi. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della prossima stagione, ovvero il 30 giugno 2024. Il 30enne centrale-centrocampista-trequartista di sinistra ha firmato il rinnovo, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025. 75 cm per 73 kg, Daniele Casiraghi ha debuttato tra i professionisti con la Tritium 1908 in C2 nel campionato 2010-2011 conquistando la promozione in C1. Con la formazione di Trezzo sull’Adda ha disputato il due successivi campionati in terza divisione nazionale. Complessivamente 64 gare con 3 reti. Lo tessera il Lecce che lo gira alla Pro Patria nel 2013-2014 (24 gare), quindi passa dal Lecce al Parma, che lo destina al Gubbio nella stagione successiva in C, quindi Ancona nel 2015-2016 (C: 37 gare, 7 reti e altrettanti assist) e altri tre anni a Gubbio in C. Con gli eugubini ha giocato complessivamente 145 partite con 24 reti e 23 assist. Dal 2019 ad oggi ha vestito per 142 volte la maglia dell’FCS mettendo a segno 39 reti e 28 assist. 28 le presenze in B nella corrente stagione con 2 reti e 6 assist”.