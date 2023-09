Ufficiale: il Southampton cede in prestito Onuacho al Trabzonspor

Dopo la retrocessione arrivata al termine della scorsa stagione, il Southampton cercherà subito di risalire in Premier League, campionato in cui era riuscito a militare dal 2012 senza mai retrocedere. Nella serata di ieri il club inglese ha ufficializzato la cessione in prestito dell’attaccante nigeriano Paul Onuacho, che vestirà la maglia del Trabzonspor fino a fine stagione.

Foto: logo Southampton